Ласицкене отказалась принять участие в формировании органов ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на предложение министра спорта России Павла Колобкова принять участие в формировании состава нового руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«О предложении Колобкова узнала только из СМИ. По замыслу министра, я должна буду тренироваться, прыгать, доказывать международным чиновникам, что я чистая, а теперь и ещё формировать руководство ВФЛА? А чем будут заниматься остальные? Повторяю, я не собираюсь лезть во власть. Я хочу, чтобы люди добросовестно и честно работали на своих должностях для развития лёгкой атлетики и для спортсменов, а не ради своих личных интересов», — цитирует спортсменку ТАСС.

Однако Ласицкене добавила, что ей нравится замысел Колобкова привлечь атлетов к выбору кандидатур в руководство федерации.

«Мне нравится идея с привлечением атлетов к выбору руководства ВФЛА, а также к работе в федерации. Надеюсь, она будет воплощена в жизнь и уже в ближайшее время спортсмены получат право голоса. Комиссия атлетов ВФЛА может выбрать кандидатуру среди закончивших карьеру более десяти лет назад. Это важно с учётом перепроверок проб. И этот человек будет представителем спортсменов в ВФЛА: голосовать, задавать наши вопросы, получать на них ответы, решать напрямую с федерацией возникающие у спортсменов проблемы. Своего рода представитель профсоюза легкоатлетов. Нам нужно менять нынешний устав ВФЛА. А просто сидеть и смотреть, как очередной президиум соглашается с нелогичными вариантами в обход нормальных идей, никто из адекватных спортсменов не хочет», — добавила Ласицкене.

Ранее Колобков предложил Ласицкене принять участие в формировании органов ВФЛА.