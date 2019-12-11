Колобков предложил Ласицкене принять участие в формировании органов ВФЛА

Министр спорта Павел Колобков заявил о намерении пригласить трёхкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене принять участие в формировании руководящих органов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Я предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов федерации лёгкой атлетики и в общественной жизни. Это очень важно, потому что проблем там было очень много, там виноваты и спортсмены, и федерация», — цитирует Колобкова РИА Новости.

По его словам, очень важно, чтобы такие спортсмены выражали свою позицию по поводу и лёгкой атлетики, и российского спорта в целом.

«Конечно, поддержим Марию и всё сделаем для того, чтобы она участвовала в соревнованиях», — заявил Колобков.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку глава организации Дмитрий Шляхтин.

В свою очередь, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее Ласицкене выступила с открытым письмом к Министерству спорта России и Олимпийскому комитету России по поводу ситуации в российском спорте, в частности в лёгкой атлетике.