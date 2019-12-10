Ласицкене не понимает, как Россия докатилась до того, что спортсменам приходится радоваться нейтральному статусу

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила с открытым письмом к министерству спорта России и Олимпийскому комитету России относительно ситуации в российском спорте, и в частности в лёгкой атлетике.

«Меня лишили российского флага в конце 2015 года. А окончательно его вернут, скорее всего, лишь в 2024-м. Я не судья и не палач, чтобы выносить вердикт и приводить в действие наказание для тех, кто в этом виноват. Я легкоатлет, у которого накопилось множество вопросов. Так что же всё-таки случилось с российской лёгкой атлетикой и ВФЛА в 2015 году? Мы провели внутреннее расследование? Кто в итоге был наказан? Ну, кроме тех попавшихся на допинге спортсменов и пяти-шести чиновников и тренеров, которых отстранила сама IAAF (ныне World Athletics — RT). Или мы просто со всем согласились и не стали ничего выяснять дальше? Если были убраны главные зачинщики скандала, почему ситуация особо не изменилась? Почему в нашей лёгкой атлетике по-прежнему вовсю используют запрещённые препараты, спокойно работают тренеры спортсменов, пойманных на допинге, а чиновники-руководители фальсифицируют официальные документы? Неужели Министерство спорта и ОКР все эти четыре года устраивала работа руководства ВФЛА? Тогда о какой тяжёлой ситуации в федерации сейчас все говорят, если Шляхтин и его команда всё это время всё делали правильно?», — говорится в письме Ласицкене, текст которого передаёт «Чемпионат».

Она отметила, что главной целью работы ВФЛА должно быть развитие и популяризации лёгкой атлетики в стране, подчеркнув, что в настоящее время в регионах ситуация с данным видом спорта находится в плачевном состоянии, что и является показателем плохой работы федерации.

«Вы не сказали ни слова, когда глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин начал намекать мне на отзыв нейтрального статуса за критику в его адрес. Вам кажется это нормой? Мне — нет. Хотя о чём я говорю, если даже сейчас вас устраивает, что человек, отстранённый AIU и выгнанный из федерации, руководит спортом в Самарской области и продолжает принимать участие в делах ВФЛА, вовсю протаскивая на руководящий пост свою правую руку. Не удивлюсь, если и апелляцию в CAS он подаст за счёт Министерства спорта или ВФЛА. Вам правда кажется, что нынешний президиум ВФЛА, состоящий всего из 10 человек (изначально их было 17), имеет право 11 декабря решать судьбу федерации на 2020 год? Мы заживём по-новому благодаря людям, которые последние годы безропотно соглашались со всеми решениями изгнанного руководителя? Мне интересно, что конкретно сделали Министерство спорта и ОКР за последние четыре года, дабы защитить лично меня? Вы же создали такое большое количество различных комиссий, но я нигде не нашла итоги их работы. А на сегодняшний день у меня нет нейтрального статуса и даже нет возможности получить его. Вы хотите, чтобы я подала в суд лично на Шляхтина и ВФЛА, чьи «профессиональные» действия привели к нынешней ситуации? Хорошо, я рассмотрю такую возможность. Я уже пропустила одну Олимпиаду и полтора года международных соревнований. И, видимо, это не предел. Так кто в итоге в этом виноват? И кто вернёт мне потерянное? Почему мы докатились до той ситуации, когда наличие нейтрального статуса должно радовать спортсмена? Я российский атлет, который хочет и имеет право беспрепятственно выступать на международной арене под российским флагом, слушая российский гимн. Я не хочу и не должна просыпаться утром, думая, будет ли сегодня у IAAF настроение допустить меня до соревнований», — добавила спортсменка.

Она также отметила, что часто слышит в свой адрес, что вся её критика в адрес руководства идёт от эмоций, и она не предлагает, кто должен занять место тех или иных, не справившихся со своей работой, чиновников. По мнению трёхкратной чемпионки мира, всё это — не её работа, и она не должна заниматься такими вопросами.

«Моя работа — прыгать. Я отчитываюсь перед вами своими результатами. Думаю, что в этом плане у вас ко мне на сегодняшний день нет особых претензий. Но и вы, на мой взгляд, должны отчитываться перед нами за свои действия. Всё-таки именно ваши организации руководят спортом в нашей стране. А сердце спорта — это атлеты. Я понимаю, что, скорее всего, не получу ответов на все эти вопросы. Кто-то скажет, что я многого не знаю, а кто-то просто пожалеет. Мне ничего этого не нужно. Я хочу быть честна перед самой собой, болельщиками и молодыми атлетами. И хочу получить то, что мне принадлежит — право выступать. Всегда и везде. За это я и борюсь!», — подытожила прыгунья в высоту.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Даниила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Шляхтин.

В свою очередь, 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что решение WADA не повлияет на взаимодействие World Athletics с ВФЛА.