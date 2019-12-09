В World Athletics заявили, что решение WADA не повлияет на их взаимодействие с ВФЛА
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«Все вопросы к WADA. У World Athletics существует собственный процесс взаимодействия с ВФЛА, которому мы будем продолжать следовать», — цитируют источник в World Athletics РИА Новости.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях на четыре года. WADA приняло решение допустить на Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по различным видам спорта только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе.
Ранее в WADA прокомментировали решение исполкома организации об отстранении России.