В WADA прокомментировали решение исполкома организации об отстранении России

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Менеджер по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фицджеральд прокомментировал решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
В WADA прокомментировали решение исполкома организации об отстранении России
  • Reuters

«Когда в сентябре 2018 года РУСАДА вернули статус соответствия, было поставлено жёсткое условие, что российской стороной будут предоставлены точные копии данных московской лаборатории, чтобы мы могли установить, какие спортсмены нарушали правила, а кто оставался чист. Это должны были быть аутентичные копии. Это было жёсткое условие. Теперь мы видим, что этого не случилось», — заявил Фицджеральд.

Россия получила четырёхлетнее отстранение от крупных международных соревнований за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее в Госдуме назвали решение WADA сильным ударом по спорту в России.

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