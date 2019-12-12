«На Западе любят бескомпромиссных ребят»: Рябинский о популярности Поветкина, бое-реванше с Хантером и будущем Бивола

Ничья в бою между Александром Поветкиным и Майклом Хантером вполне справедлива. Об этом в интервью RT рассказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Он подчеркнул, что уже начались переговоры по проведению реванша. Рябинский также заявил, что не собирается продавать права на своих бойцов, рассказал о причинах популярности Поветкина в Великобритании, а также отметил хорошие перспективы боксёра Дмитрия Бивола.

«Боксёры должны сами решить, ехать ли на ОИ в нейтральном статусе»

— 9 декабря исполком WADA принял рекомендацию комитета по соответствию лишить Россию права участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв говорил о том, что спортсмены могут отказаться ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Что думаете об этом?

— Это должно определяться внутренними принципами каждого боксёра. Мне кажется, под нейтральным флагом лучше не выступать, но это лично моё мнение. Если кто-то примет другое решение, не надо осуждать этих людей.

— Недавно Дмитрий Кудряшов рассказал, что хотел бы провести бой по правилам MMA, а Рахим Чахкиев вызвал на боксёрский поединок Александра Емельяненко. Как относитесь к таким возможным сменам видов спорта?

— Всегда и во всём поддерживаем наших ребят. С Кудряшовым разговаривали, не возражаю. Он отличный парень, и мне хочется, чтобы у него всё было хорошо. Если он найдёт себя в MMA — прекрасно, останется в боксе — ещё лучше. Что же касается Рахима, то не очень понял всю эту перепалку, не люблю такое. Мне кажется, это неправильный пиар. Но Чахкиев тоже очень хороший и добрый парень, олимпийский чемпион и отличный боксёр. С большим уважением отношусь к нему.

— Какие впечатления у вас оставил бой Энди Руиса и Энтони Джошуа?

— Джошуа был инициатором того, что поединок получился скучным и никому не интересным. Тем не менее он уверенно, на классе забрал пояса. Понятно, что для зрителей это была не слишком захватывающая схватка. Но бокс не балет, зрелищность вторична. Так что он всё сделал правильно.

— Какое впечатление производит на вас Александр Усик, перешедший в тяжёлый вес?

— На мой взгляд, он гениальный спортсмен. Он как Рой Джонс — таким надо родиться. То, как он всё видит, двигается, чувствует дистанцию, его тайминг — это гениально.

— Некоторое время назад вы сказали, что устали от промоушена. Означает ли это, что стоит ожидать перемен в руководстве «Мира Бокса»?

— Я передумал. Действительно, устать можно от всего. Но меня полностью устраивает то, как мы строим нашу деятельность, ведём работу.

— Как вы относитесь к возможности продажи прав на боксёров?

— Мы, действительно, часто получаем предложения о выкупе прав на спортсменов, но нам это неинтересно. Вот если бы устал, тогда об этом можно было бы подумать.

— Кто из боксёров вас приятно удивил в этом году и какие бои вам больше всего запомнились?

— Все. Это касается даже Саши Поветкина, потому что это была красивая ничья, особенно по сравнению с основным боем. Там всё было интересно, но именно этот поединок получился особенно серьёзным и классным. А так все ребята хорошо идут. Дмитрий Бивол прекрасно работает в Америке, перед ним открываются большие перспективы и возможности. Есть проблемы у Сергея Кузьмина. Он недавно проиграл и ещё получил травму. Но восстановится и будет продолжать.

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«Ничья в бое Поветкин-Хантер была справедлива»

— Вы были удивлены решением судей в бою Поветкина с Хантером?

— На мой взгляд, эта ничья была справедлива. Потому что даже на всевозможных боксёрских пабликах мнения распределились примерно одинаково. При этом многие и там тоже посчитали, что поединок был ничейным.

— Поветкин признавался, что по ходу боя чувствовал себя не лучшим образом, о чём сам говорил тренеру. Это действительно было так?

— Да, и при этом он отстоял двенадцать раундов. Это ведь полная дистанция и очень серьёзная нагрузка. Далеко не каждый спортсмен способен в таком равном бою пройти двенадцать раундов. Кондиции у Саши есть, но надо ещё немножко подшлифовать.

— Состоится ли бой-реванш и когда именно?

— Это был бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона WBA, и в итоге он должен определиться. Поэтому, да, реванш будет. Но мы пока только начали переговоры на эту тему.

— Недавно Диллиан Уайт вызвал Поветкина на бой. Александр рассматривает возможность встречи с ним?

— Если я не ошибаюсь, он вызывает Сашу уже в третий раз. Он обращается ко всем.

— Чем объясните высокий интерес к Поветкину в Великобритании в последнее время?

— Любители бокса на Западе любят бескомпромиссных ребят, они чувствуют характер. Безусловно, можно аккуратненько боксировать, следуя установке тренера, как это делал Джошуа в Саудовской Аравии. Но всё же предпочтение отдаётся более агрессивным атлетам с большой самоотдачей. И Саша очень подходит. После трёх—четырёх схваток в Великобритании местная публика в него влюбилась: люди узнают на улицах, берут автографы. Сейчас любители бокса уже точно знают, кто такой Александр Поветкин.

— Не считаете, что он слишком долго выступал на родине, а курс на Запад нужно было брать немного раньше?

— Дело в том, что мы раньше организовывали в основном мероприятия в России, поэтому он выступал здесь. А поскольку сейчас мы всё чаще стали проводить бои по всему миру, то Саша получил возможность боксировать за рубежом.

— Вас устраивает то, как на данный момент развивается карьера Дмитрия Бивола?

— У Бивола сейчас все идёт очень правильно. Нужно помнить про главный принцип: всему своё время. Он классный боксёр, технарь. Дальше будет круче, увидите. Что же касается соперника, то есть идеи и стратегия, которой мы следуем. Однако делать официальные заявления пока рано.

— В Top Rank заявляли о намерении организовать бой между Биволом и Бетербиевым в 2020 году. Переговоры уже ведутся?

— Пока нет, но нужно понимать, что бой Бивола с Бетербиевым неизбежен. Да, однажды их пути пересекутся, и с большой вероятностью это случится именно в 2020 году.

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— В ближайшее время у Бетербиева запланирован бой с китайцем Мэн Фаньлунем. Бивол также планирует провести разминочный бой перед схваткой с Артуром?

— Да, конечно.

— Кандидатура Сергея Ковалёва как возможного соперника Бивола ещё рассматривается?

— Вероятность есть, причём высокая. Конечно, мне бы хотелось, чтобы наши ребята сражались с иностранцами, а не встречались между собой. Но, боюсь, избежать таких поединков невозможно.

— Как вы отнеслись к тому, что Ковалёв жёстко высказался о своих фанатах, которые ставили на его победу над Альваресом? В частности, он назвал их профанами и сказал, что они были наказаны за свою жадность.

— Я знаком с Сергеем лично, он очень добрый и порядочный человек. Эти слова были сказаны сгоряча. Нужно понимать, что поражение от Альвареса стало крайне неприятным для него. В свою очередь, ему стоит спокойнее относиться ко всем высказываниям в его сторону. Он прекрасный боксёр, который навсегда останется в истории. А что касается поединка, то Ковалёв действительно находился не в лучшей форме и не был готов к нему. Уверен, он мог показать себя гораздо лучше, но его застали не в лучших кондициях.

— Биволу интересен бой с Альваресом?

— Да, очень. Этот поединок стал бы десертом для всех любителей бокса. Он классный соперник по многим аспектам. Бой с Альваресом принесёт Биволу хороший гонорар, но и спортивный интерес к нему тоже будет очень высоким.

— Почему тогда предпочли работать в направлении Бетербиева, а не Альвареса? Ведь этот бой значительно более статусный и прибыльный.

— Подождите. Всему своё время.

— Николай Валуев сказал, что на данный момент Альварес — сильнейший боксёр полутяжёлого веса. Согласны с ним?

— Я бы высказался ещё более категорично. Канело Альварес — звезда. Он один из лучших бойцов вообще, вне учёта весовых категорий.