Поветкин: для меня ничья в боксе — самый разочаровывающий результат

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Российский боксёр Александр Поветкин признался, что был разочарован ничейным исходом поединка с американцем Майклом Хантером, и рассказал, какие коррективы намерен внести в свою подготовку в будущем.
Поветкин: для меня ничья в боксе — самый разочаровывающий результат
  • Reuters

«Для меня определённо ничья — самый разочаровывающий результат в боксе. Я был настроен на победу, но далеко не всё получилось. И дело не в возрасте. Я проводил спарринги, да и в предыдущих поединках не чувствовал такой усталости. А здесь что-то произошло. Может быть, сказалась смена климата, может, ещё что-то. В будущем мы с тренерами намерены внести изменения в тренировки, сделать упор на выносливость и силу», — заявил Поветкин RT.

Поединок россиянина с Майклом Хантером состоялся 7 декабря в Саудовской Аравии и завершился вничью.

Ранее Поветкин заявил, что не выступал бы на ОИ под нейтральным флагом.

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