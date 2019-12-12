Поветкин: для меня ничья в боксе — самый разочаровывающий результат
- Reuters
«Для меня определённо ничья — самый разочаровывающий результат в боксе. Я был настроен на победу, но далеко не всё получилось. И дело не в возрасте. Я проводил спарринги, да и в предыдущих поединках не чувствовал такой усталости. А здесь что-то произошло. Может быть, сказалась смена климата, может, ещё что-то. В будущем мы с тренерами намерены внести изменения в тренировки, сделать упор на выносливость и силу», — заявил Поветкин RT.
Поединок россиянина с Майклом Хантером состоялся 7 декабря в Саудовской Аравии и завершился вничью.
Ранее Поветкин заявил, что не выступал бы на ОИ под нейтральным флагом.