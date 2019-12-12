Поветкин заявил, что не выступал бы на ОИ под нейтральным флагом

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин высказал мнение о выступлении российских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх под нейтральным флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Конечно, хочется поехать со своим флагом, так как ты выступаешь за свою страну. Но это личное дело каждого, мне тут сложно что-то говорить. Если хочет ехать — пусть едет. Всё равно все знают, какую страну он представляет, но я под нейтральным флагом не поехал бы», — заявил Поветкин.

40-летний боксёр является олимпийским чемпионом Игр-2014.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что Поветкин назвал несправедливыми санкции WADA.