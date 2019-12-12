Поветкин назвал несправедливыми санкции WADA

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Конечно, Олимпийские игры — это для спортсменов всё. Ребята готовятся, идут к ним. Это дело всей их жизни. Поэтому очень несправедливое решение», — заявил Поветкин.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что глава ОКР ответил на вопрос о возможном названии команды нейтральных российских спортсменов.