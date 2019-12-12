Поветкин назвал несправедливыми санкции WADA
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«Конечно, Олимпийские игры — это для спортсменов всё. Ребята готовятся, идут к ним. Это дело всей их жизни. Поэтому очень несправедливое решение», — заявил Поветкин.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее сообщалось, что глава ОКР ответил на вопрос о возможном названии команды нейтральных российских спортсменов.