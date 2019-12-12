Глава ОКР ответил на вопрос о возможном названии команды нейтральных российских спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос, как может называться российская команда на Олимпиадах в случае, если не удастся обжаловать санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В соответствии с Олимпийской хартией соревнования проходят не между странами, а между спортсменами, команды которых формируют национальные олимпийские комитеты. Мы из этого исходим. Ни в коем случае не будет названия «Олимпийские атлеты из России», потому что ОКР имеет все права, выполняет свои обязательства в соответствии с Олимпийской хартией», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что, по мнению Позднякова, Юрий Ганус своими комментариями порой выходит за рамки полномочий.