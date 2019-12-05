«Сломаю ему руку»: Емельяненко ответил на призыв Чахкиева подраться по правилам бокса

Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев в очередной раз бросил вызов Александру Емельяненко и призвал встретиться с ним на ринге. В ответ бывший боец PRIDE и М-1 пообещал «сломать руку» оппоненту, если поединок пройдёт по правилам ММА. Между тем уроженцу Старого Оскола предложил подраться и бывший одноклубник по лиге «Ахмат» Евгений Гончаров.

«Чахкиев — профессиональный боксёр, зачем он ко мне лезет?»

Российские любители смешанных единоборств продолжают активно обсуждать возможный поединок между бойцом ММА Александром Емельяненко и олимпийским чемпионом по боксу Рахимом Чахкиевым. Последний бросил вызов оппоненту и предложил сразиться на ринге, но тот в ответ заявил, что готов побиться по правилам смешанных единоборств.

В итоге Чахкиев обвинил Александра в трусости и заявил, что они вместе с Михаилом Кокляевым «зашли на его территорию и устроили там цирк». На этом Рахим не остановился и продолжил давить на Емельяненко-младшего. В социальных сетях он опубликовал новое обращение к визави.

«Сегодня ты загоняешь меня в «клетку» и предлагаешь правила ММА, но ММА — это уличная драка. Я предлагаю тебе классику, классический бокс. Я не предлагаю тебе олимпийский бокс, в котором у тебя вряд ли бы получилось одержать победу. Тебе не стоит ничего бояться. Я приму твои условия. Это могут быть и два, и пять, и восемь, да хоть 16 раундов. Я готов и на 15. Готов ли ты? Принимай вызов», — заявил Чахкиев в видеоролике, размещённом на странице в Instagram.

Если на предыдущий выпад боксёра Емельяненко никак не отреагировал, то на этот раз не сдержался.

«Думаю, Чахкиев не согласится драться по правилам ММА. Я его «переведу» и сломаю руку. Будет он сидеть и горевать», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой.

Также Александр объяснил, почему согласился встретиться на ринге со стронгмэном Кокляевым.

«Бой проводился не ради шоу, чтобы там что-то разыгрывать, падать, поскальзываться. Мы просто вышли и по правилам бокса выяснили отношения, а не через интернет. Человек вышел, перестроился и на ринге попытал своё счастье — побить меня. Я слишком хорошо знаю то дело, куда залез Кокляев. А ему кажется, что он его уже успел освоить. Вот и результат: он прилёг отдохнуть», — добавил спортсмен.

Помимо этого боец пожаловался, что после победы над Кокляевым вызовы ему регулярно кидают даже в соцсетях. Александр рассказал, что из-за вала подобных сообщений в Instagram ему даже пришлось закрыть «директ» в Instagram.

«Сейчас все будут вызывать Емельяненко. Но я же не боксёр, давай мы с ним тогда лучше в шахматы сыграем. Или весь мир на мне сошёлся? Не дают ему, что ли, боёв? Не организовывают? Чахкиев — профессиональный боксёр, зачем он ко мне лезет?» — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Новый вызов Емельяненко от бывшего одноклубника

Между тем ещё один вызов Емельяненко бросил экс-партнёр по лиге «Ахмат» Евгений Гончаров. Он прокомментировал появление в интернете видеоролика со спаррингом Александра с Арби Мадаевым, который значительно уступает ему в габаритах. Несмотря на это чеченскому бойцу удалось отправить Емельяненко-младшего в серьёзный нокдаун, после которого он с трудом поднялся на ноги. Гончаров рассказал подробности того поединка.

«Мадаев — хороший боец, бокс у него на уровне мастера спорта. Я слышал эту историю. Александр, когда был на сборах в клубе «Ахмат», сам предложил Балу поспарринговать. Хотя у них разница в весовых категориях: один дрался по (правилам. — RT) ММА в 77 кг, другой — в 120 кг. И Александр при этом атаковал, заряжался на удары — наказание пришло вот таким образом. Емельяненко любит говорить, что он непобедимый, что он лучший боец. Ну вот, пожалуйста: парень вышел, который на три категории ниже выступает, и отправил его на канвас», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

После этого Гончаров признался, что и сам не против встретиться с Емельяненко, причём готов подраться абсолютно бесплатно.

«Я ведь не оскорблял Александра. Я корректно предложил ему бой: был и остаюсь чемпионом лиги «Ахмат», а Емельяненко находился в рейтинге сразу после меня. В ответ он начал говорить гадости обо мне. Поэтому хочу, чтобы он ответил за слова. Мне деньги и пиар не нужны. Я готов драться даже бесплатно — просто чтобы люди не думали, что я хочу, как Кокляев, заработать пять миллионов за бой. Для меня в этом случае деньги не главное. Готов, повторю, драться в этом бою бесплатно», — заявил боец.

Гончаров предлагал Емельяненко-младшему провести поединок ещё в прошлом году, но тот не только отказался, но и позволил себе достаточно оскорбительные выпады в адрес бывшего одноклубника.

«Кто такой Гончаров? Это смешно. Пусть подерётся где-нибудь. Где он дрался? Я расскажу вам историю. Была подготовка в клубе «Ахмат». И приехал Гончаров туда. Недели две—три я видел Гончарова в зале, но не знал, кто это такой. Он со своими надутыми губками... Все там угорают с этого момента, когда он выкладывает фото своё — вот как девочки с губами «уткой», так и у Гончарова что ни фотография, то губки он свои выкладывает. Я не знаю, что у него с губами. Ну, такой он какой-то прям несерьёзный. Женственный парень. И вот он губки поскладывал две недели и уехал — я даже знать не знал, что это Гончаров. Где-то там в толпе он на тренировках бегал — лишь бы со мной в спарринг не встать и не отхватить», — приводит слова Александра Sport24.