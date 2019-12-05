Александр Емельяненко высказался о возможном бое с боксёром Чахкиевым

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал вызов на бой со стороны олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Александр Емельяненко высказался о возможном бое с боксёром Чахкиевым
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Сейчас все будут вызывать Емельяненко. Но я же не боксёр, давай мы с ним тогда лучше в шахматы сыграем. Или весь мир на мне сошёлся? Не дают ему, что ли, боёв? Не организовывают? Чахкиев — профессиональный боксёр, зачем он ко мне лезет?» — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

При этом Емельяненко отметил, что готов выйти на поединок. 

«Приходят ли вызовы в директ? Даже не знаю. Не успеваю читать это сумасшедшее количество сообщений», — добавил Емельяненко.

В последнем поединке Александр Емельяненко нокаутировал представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева. Поединок проходил по правилам бокса. После этого Чахкиев вызвал Емельяненко на бой, однако тот предложил встречу по правилам ММА.

Ранее Емельяненко выразил мнение, что Чахкиев не согласится на бой с ним по правилам ММА.

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