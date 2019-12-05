Александр Емельяненко считает, что Чахкиев не согласится на бой с ним по правилам ММА

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Российские боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предположил, что олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев не согласится провести с ним поединок в клетке.

«Думаю, Чахкиев не согласится драться со мной по правилам ММА. Я переведу его и сломаю руку. Будет он сидеть и горевать», — заявил боец на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

В последнем поединке Александр Емельяненко нокаутировал представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева. Поединок проходил по правилам бокса. После этого Чахкиев вызвал Емельяненко на бой, однако тот предложил встречу по правилам ММА.

Ранее сообщалось, что Чахкиев отказался драться с Емельяненко по правилам ММА и обвинил его в трусости.

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