Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.

«В спортивном мире пошла мода — все кому не лень вызывают на бой Александра Емельяненко. Я тоже решил это сделать, однако пока не определился, по какому виду спорта. Про себя скажу просто: я полон решимости преподать небольшой урок мастерства нашему Другу в любом виде. И при этом постараюсь, чтобы этот урок не был долгим и скучным. Какие будут соображения? Бокс или ММА?» — заявил Кадыров в видеоролике в Instagram.

Александр Емельяненко ранее был членом бойцовского клуба «Ахмат».

Ранее Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце.