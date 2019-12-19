Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце
- РИА Новости
«Я безгранично благодарен президенту России Владимиру Путину за объективные и тёплые слова о моём дорогом отце — первом президенте Чеченской Республики, Герое России Ахмате-хаджи Кадырове», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что Путин постоянно и последовательно поддерживал деятельность Ахмата Кадырова, «направленную на проведение референдума, объявление амнистии, восстановление Чечни».
Ранее Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил присвоение Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России.