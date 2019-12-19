Путин обосновал присвоение Кадыровым звания Героя России

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил присвоение Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России.

«Я указов о награждении Героем России... просто так не подписываю», — сказал Путин.

По его словам, Ахмат Кадыров сам пришёл к нему, чтобы выстроить отношения республики с Москвой, и позднее погиб от рук террористов.

Он отметил, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров до сих пор ежедневно подвергается опасности и участвует в проведении боевых операций, хотя Путин ему это запрещал.

10 декабря на заседании Совета по правам человека российский режиссёр Александр Сокуров заявил Путину, что не понимает, как звание Героя России присваивают не только воевавшим в Чечне псковским десантникам, но и членам семьи Кадыровых.

Рамзан Кадыров отреагировал на слова Сокурова.

84 десантника 6-й роты Псковской дивизии погибли в бою с боевиками в марте 2000 года под Аргуном в Чечне. 22 десантникам было присвоено звание Героя России. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, в том же году звание посмертно получил Ахмат Кадыров.