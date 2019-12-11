Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России
- РИА Новости
10 декабря на заседании Совета по правам человека режиссёр заявил президенту России Владимиру Путину, что не понимает, как звание Героя России присваивают не только воевавшим в Чечне псковским десантникам, но и членам семьи Кадыровых.
Путин на это ответил, что этого звания достоин тот, кто «вне зависимости от служебного положения встал на сторону России».
«Сокуров слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает в целом обо всём чеченском народе», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что если бы не власти Чечни, то Сокуров и «ему подобные» давно бежали бы из России и «из-за бугра» пытались бы развалить страну.
«А жертв, подобных понесённым героическими псковскими десантниками, о которых вы вспоминаете только ради самопиара, стало бы на тысячи и десятки тысяч человек больше», — написал Кадыров.
Он отметил, что благодаря политике его отца Ахмат-Хаджи Кадырова оружие сложили более семи тыс. человек. По словам Кадырова, «именно он навсегда остановил войну и искоренил породившие её причины».
Также Кадыров напомнил о референдуме, на котором народ Чечни выразил желание находиться в составе России.
84 десантника 6-й роты Псковской дивизии погибли в бою с боевиками в марте 2000 года под Аргуном в Чечне. 22 десантникам было присвоено звание Героя России. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, в том же году звание посмертно получил Ахмат Кадыров.