Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова российского режиссёра Александра Сокурова о том, что нужно переосмыслить статус звания Героя России.

10 декабря на заседании Совета по правам человека режиссёр заявил президенту России Владимиру Путину, что не понимает, как звание Героя России присваивают не только воевавшим в Чечне псковским десантникам, но и членам семьи Кадыровых.

Путин на это ответил, что этого звания достоин тот, кто «вне зависимости от служебного положения встал на сторону России».

«Сокуров слишком вольно и с огромной неприязнью рассуждает в целом обо всём чеченском народе», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что если бы не власти Чечни, то Сокуров и «ему подобные» давно бежали бы из России и «из-за бугра» пытались бы развалить страну.

«А жертв, подобных понесённым героическими псковскими десантниками, о которых вы вспоминаете только ради самопиара, стало бы на тысячи и десятки тысяч человек больше», — написал Кадыров.

Он отметил, что благодаря политике его отца Ахмат-Хаджи Кадырова оружие сложили более семи тыс. человек. По словам Кадырова, «именно он навсегда остановил войну и искоренил породившие её причины».

Также Кадыров напомнил о референдуме, на котором народ Чечни выразил желание находиться в составе России.

84 десантника 6-й роты Псковской дивизии погибли в бою с боевиками в марте 2000 года под Аргуном в Чечне. 22 десантникам было присвоено звание Героя России. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, в том же году звание посмертно получил Ахмат Кадыров.