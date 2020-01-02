Боксёр Лебедев подтвердил, что завершил спортивную карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев подтвердил, что завершил свою спортивную карьеру.

«Я уже закончил спортивную карьеру. Я об этом объявил. У меня пятеро детей, это большая ответственность», — приводит слова Лебедева РИА Новости.

Он отметил, что всё ещё полон сил и энергии, но уже не так быстр на ринге, потому хочет найти себе другое занятие.

«Я готов принести стране пользу ещё в чём-нибудь. Наверно, бой с Табисо Мчуну нужен был мне, чтобы понять, что хватит, пора заканчивать. Я уже на самоподготовке чувствовал себя неважно, не всё получалось», — добавил россиянин.

В июле 2019 года Лебедев уже объявлял о завершении карьеры, однако после этого вернулся в спорт и провёл поединок с Мчуну. Россиянин проиграл южноафриканцу единогласным решением судей.

Ранее Николай Валуев предположил, что Лебедев возвращался в ринг по финансовым причинам.