Валуев предположил, что Лебедев возвращался в ринг по финансовым причинам

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал поражение Дениса Лебедева от южноафриканца Табисо Мчуну.

«Денис сдал в плане кондиций, а Мчуну — достаточно серьёзный соперник, непростой. Из тех, кто может не дать оппоненту выглядеть предпочтительно. Он действительно выиграл поединок. Что касается завершения Лебедевым карьеры, то рано или поздно подобное решение всем приходится принимать. Могу сказать одно: обидно, что иногда финансовое положение может заставить боксёра возвращаться обратно на ринг. Как правило, это заканчивается нехорошо», — цитирует Валуева РЕН ТВ.

Лебедев проиграл Мчуну единогласным решением судей, потерпев третье поражение в карьере. В июле 40-летний боксёр объявлял о завершении карьеры, однако вскоре заявил о своём возвращении.

Ранее Лебедев рассказал, какой бой считает самым важным в карьере.