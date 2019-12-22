Лебедев рассказал, какой бой считает самым важным в карьере

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В качестве самого важного поединка в своей профессиональной карьере экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев назвал бой с панамцем Гильермо Джонсом.
Лебедев рассказал, какой бой считает самым важным в карьере
  • globallookpress.com

«Наверное, это был поединок с Гильермо Джонсом. Это был бой, после которого мне многие простили тот последний удар Рою Джонсу, хоть я себя и не считал виновником, любой бы так среагировал. Сегодня рефери пришёл ко мне перед поединком и сказал: «Ты должен драться, пока я не скажу «стоп». И так говорит каждый рефери. Так говорили и в тот раз, команды «стоп» не было, хотя я уже видел, что Рой «плыл». Как потом оказалось, нам готовили ничью. Это я говорю с полной ответственностью, но я поступил на рефлексах», — цитирует Лебедева ТАСС.

Лебедев проиграл Джонсу 17 мая 2013 года, однако затем допинг-проба панамца дала положительный результат. Повторный поединок между боксёрами не состоялся по причине очередного проваленного допинг-теста соперником россиянина.

Ранее Рябинский назвал правильным решение Лебедева завершить карьеру.

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