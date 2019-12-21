Рябинский назвал правильным решение Лебедева завершить карьеру

Известный промоутер Андрей Рябинский считает, что поражение 40-летнего Дениса Лебедева в поединке с южноафриканцем Табисо Мчуну связано с возрастом россиянина.

«Думаю, время идёт, и мы все не становимся моложе. Скорее всего, причина поражения Лебедева заключается в возрасте. Денис объявил о завершении карьеры? Это правильное решение. Лебедев уже давно всем всё доказал. Он был чемпионом мира по двум версиям. О чём здесь можно говорить», — цитирует функционера Sport24.

Лебедев уступил Мчуну единогласным решением судей на вечере боя в Красноярске. Южноафриканец стал обладателем титула WBC Silver.

Ранее промоутер выразил мнение, что Кудряшов проиграл бой Пейсару.