Рябинский назвал правильным решение Лебедева завершить карьеру

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Известный промоутер Андрей Рябинский считает, что поражение 40-летнего Дениса Лебедева в поединке с южноафриканцем Табисо Мчуну связано с возрастом россиянина.
Рябинский назвал правильным решение Лебедева завершить карьеру
  • РИА Новости

«Думаю, время идёт, и мы все не становимся моложе. Скорее всего, причина поражения Лебедева заключается в возрасте. Денис объявил о завершении карьеры? Это правильное решение. Лебедев уже давно всем всё доказал. Он был чемпионом мира по двум версиям. О чём здесь можно говорить», — цитирует функционера Sport24.

Лебедев уступил Мчуну единогласным решением судей на вечере боя в Красноярске. Южноафриканец стал обладателем титула WBC Silver.

Ранее промоутер выразил мнение, что Кудряшов проиграл бой Пейсару.

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