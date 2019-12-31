Харитонов: если бы не Фёдор, Александр Емельяненко сидел бы до сих пор

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился своим мнением о конфликте между братьями Фёдором и Александром Емельяненко.

По мнению тяжеловеса, Александр хайпует, когда говорит, что Фёдор ему не помог во время отбытия тюремного заключения.

«Если бы не Фёдор, Александр сидел бы до сих пор. До сих пор не вышел бы после первого срока. Он сидел очень плохо, дебоширил. Раскрутился бы на второй, а потом на третий срок. Я так думаю. Многие близкие друзья предрекали такой исход. Тем не менее Фёдор со всеми переругался, но сделал всё ради того, чтобы Александр вышел. Второй срок — другая история, но в случае с первым Фёдор помог Александру выйти и начать сразу заниматься спортом», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

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