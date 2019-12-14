Рой Джонс заявил, что Нурмагомедов превосходит Макгрегора в силе удара
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«Если пропустишь от Хабиба, сразу ляжешь. Навыки бокса у него на высоте. Поэтому он и отличается от остальных. Сильнее ли он в этом аспекте Конора? Макгрегор — тоже хороший боксёр, но он не настолько крутой панчер, как россиянин. То есть все, у кого есть удар в смешанных единоборствах, имеют шанс против боксёров», — сказал Джонс в эксклюзивном интервью RT.
Ранее Джонс рассказал о критике в свой адрес в США из-за российского гражданства.