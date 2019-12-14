Рой Джонс заявил, что Нурмагомедов превосходит Макгрегора в силе удара

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс выразил мнение, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов обладает более сильным ударом, чем ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор.
Рой Джонс заявил, что Нурмагомедов превосходит Макгрегора в силе удара
  • © РИА Новости

«Если пропустишь от Хабиба, сразу ляжешь. Навыки бокса у него на высоте. Поэтому он и отличается от остальных. Сильнее ли он в этом аспекте Конора? Макгрегор — тоже хороший боксёр, но он не настолько крутой панчер, как россиянин. То есть все, у кого есть удар в смешанных единоборствах, имеют шанс против боксёров», — сказал Джонс в эксклюзивном интервью RT

Ранее Джонс рассказал о критике в свой адрес в США из-за российского гражданства.

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