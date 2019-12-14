Рой Джонс рассказал о критике в США из-за российского гражданства

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс рассказал о критике в свой адрес в США из-за российского гражданства.

«Мой кумир, Мухаммед Али, отказался воевать во Вьетнаме, мотивируя это тем, что граждане этой страны не сделали ему ничего плохого. И он был абсолютно прав. Он отстаивал свою точку зрения, решил последовать его примеру. Политики в США обвиняют Россию во всех грехах. Но я ничего подобного не видел», — сказал спортсмен в эксклюзивном интервью RT.

Он отметил, что, когда он выступал на турнирах против российских боксёров, они ничем не отличались от остальных.

«Некоторых бил я, кто-то бил меня, но потом мы пожимали друг другу руки и расходились. Не было никаких качеств, о которых всё время рассказывают. Всегда верю только своим глазам», — заявил Джонс.

Ранее Джонс сравнил Россию с любящей девушкой.