Рой Джонс рассказал о критике в США из-за российского гражданства

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс рассказал о критике в свой адрес в США из-за российского гражданства.
Рой Джонс рассказал о критике в США из-за российского гражданства
  • © РИА Новости

«Мой кумир, Мухаммед Али, отказался воевать во Вьетнаме, мотивируя это тем, что граждане этой страны не сделали ему ничего плохого. И он был абсолютно прав. Он отстаивал свою точку зрения, решил последовать его примеру. Политики в США обвиняют Россию во всех грехах. Но я ничего подобного не видел», — сказал спортсмен в эксклюзивном интервью RT.

Он отметил, что, когда он выступал на турнирах против российских боксёров, они ничем не отличались от остальных.

«Некоторых бил я, кто-то бил меня, но потом мы пожимали друг другу руки и расходились. Не было никаких качеств, о которых всё время рассказывают. Всегда верю только своим глазам», — заявил Джонс.

Ранее Джонс сравнил Россию с любящей девушкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить