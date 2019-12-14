Рой Джонс сравнил Россию с любящей девушкой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс провёл параллель между Россией и любящей девушкой.

«Я такой человек по натуре. В детстве мне говорили, что надо выбирать не красавицу, которую хотят все, а ту, что сходит по тебе с ума. Именно она должна быть рядом с тобой. Так и сделал. В 2011 году один паренёк сказал, что в России я многим интересен. Сам этого совсем не знал, но приехал и убедился, что это была чистая правда. Не зациклен на том, чтобы нравится людям в том месте, где живу. Но всё равно хочется быть там, где тебя любят», — сказал Джонс в интервью RT.

Ранее Джонс рассказал об организации турнира в Екатеринбурге.