Рой Джонс сравнил Россию с любящей девушкой

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс провёл параллель между Россией и любящей девушкой.
Рой Джонс сравнил Россию с любящей девушкой
  • © РИА Новости

«Я такой человек по натуре. В детстве мне говорили, что надо выбирать не красавицу, которую хотят все, а ту, что сходит по тебе с ума. Именно она должна быть рядом с тобой. Так и сделал. В 2011 году один паренёк сказал, что в России я многим интересен. Сам этого совсем не знал, но приехал и убедился, что это была чистая правда. Не зациклен на том, чтобы нравится людям в том месте, где живу. Но всё равно хочется быть там, где тебя любят», — сказал Джонс в интервью RT.

Ранее Джонс рассказал об организации турнира в Екатеринбурге.

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