Рой Джонс рассказал об организации турнира в Екатеринбурге

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс рассказал об организации турнира в Екатеринбурге.
Рой Джонс рассказал об организации турнира в Екатеринбурге
  • © РИА Новости

«Мы не первый раз проводим боксёрский турнир в России, но это первые соревнования на платформе UFC Fight Pass, которые будут транслироваться на весь мир и, конечно же, на основную аудиторию — в США. Собрали хороших бойцов, у которых есть потенциал для выхода на новый уровень. Всё время ищем парней, готовых показать всему миру тот уровень спортивного таланта, которым располагает Россия. И тогда их станут замечать на мейнстримовых платформах, что в будущем даст им хороший шанс попробовать завоевать пояса мировых чемпионов», — сказал Джонс в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Джонс высказался о санкциях в отношении российского спорта от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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