«Мир увидит сильную позицию»: как в России отреагировали на запрос WADA о публичных слушаниях в CAS

Всемирное антидопинговое агентство запросило у Спортивного арбитражного суда возможность провести публичные слушания по делу РУСАДА. По словам депутата Госдумы Светланы Журовой, это позволит России публично привести аргументы в свою пользу. Парламентарий Сергей Кривоносов считает, что WADA не соблюдает презумпцию невиновности, так как сначала обвинило страну в нарушениях и только потом раскрыло суть претензий. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, в свою очередь, рассказал о рисках, которые несёт в себе расследование.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) на проведение открытых слушаний по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Генеральный директор WADA Оливье Ниггли объяснил запрос огромным интересом к этому делу во всём мире. «По мнению WADA и других заинтересованных сторон, спор в CAS должен проходить в открытом режиме, чтобы все понимали процесс и слышали аргументы», — сказал чиновник.

9 декабря исполком WADA согласился с рекомендациями комитета по соответствию и принял санкции в отношении России из-за изменений данных в московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА лишилось статуса соответствия, страна — права проведения главных международных соревнований, а российские спортсмены — возможности участвовать в крупных турнирах под национальным флагом.

«Форма давления»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с RT заявила, что России выгодно участие в публичном слушании. В таком случае, по её словам, весь мир сможет услышать позицию РУСАДА.

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«Они же думают, что у нас ничего не происходит, что мы ничего не меняем. И так это и идёт дальше везде, в прессе. Вот это важно: чтобы пресса была объективна и освещала всё как есть. Тогда, я думаю, они тоже много интересного и нового для себя услышат, что в России происходит и какие изменения за это время произошли», — сказала Журова.

Она отметила, что Россия должна предоставить в суде как можно больше аргументов в свою пользу.

«И они у нас, насколько я знаю, и у наших адвокатов, и у наших спортсменов, которые подали персональные иски, есть», — заключила депутат.

Аналогичного мнения придерживается и зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодёжи Сергей Кривоносов. Он заявил, что WADA сначала обвинило РУСАДА в нарушениях, а уже потом объяснило суть этих обвинений. Это, по словам спикера, нарушает презумпцию невиновности.

«Все страны, которые входили в эту комиссию, — члены НАТО, к сожалению. И говорить о том, что было какое-то независимое решение, не приходится. Все действия, которые мы видим, дают повод предполагать, что здесь политическая подоплёка, что это такая форма давления и форма ведения войны против нас», — сказал депутат.

В связи со случившимся он предложил внести в кодекс WADA поправки, чтобы беспрецедентного недемократического воздействия на целую страну больше не было.

«Ну а нам, конечно, нужно внутри страны уделять больше внимания федерациям, потому что понятно, что есть такие недобросовестные спортсмены, которые ради результатов способны на всё. Но мы полтора года назад приняли закон об уголовной ответственности за склонение к допингу, и дальше нужно действовать в ключе обсуждения доказательных норм и продолжать бороться за наши права», — подчеркнул Кривоносов.

«Риски существенны»

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, в свою очередь, рассказал о рисках, которые несёт в себе расследование в отношении Российского антидопингового агентства. Он уточнил, что в сентябре 2018 года исполком WADA выдал РУСАДА обусловленное соответствие.

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При этом Россия обязалась выполнить два условия, одно из которых касалось передачи аутентичной базы данных. Невыполнение указаний влекло за собой лишение несоответствия, что позже и произошло. По словам Гануса, WADA конкретно не объяснило, почему приняло это решение.

«Более того, в заключении, которое было дано WADA, говорилось о том, что характер этих изменений существенный, они препятствовали расследованию. То есть WADA считает это основанием для введения тех мер, которые оно ввело 9 декабря 2019 года», — добавил он в беседе с RT.

Глава РУСАДА напомнил, что, пока организация не возразила против решения WADA, расследование носило закрытый характер. Поэтому, как считает Ганус, никто не знал весомость, плюсы и минусы позиции российской стороны.

«Поэтому риски существенны. Они не будут существенны только в том случае, если будут даны объяснения. Но мы знаем, что были встречи рабочей группы, которая представляла позицию спортивных властей России, но все доводы оказались неприемлемыми и недостаточными, чтобы быть принятыми», — заключил гендиректор агентства.

«Весь мир увидит сильную позицию России»

Как считает спортивный юрист Артём Пацев, Россия имеет достаточно сильную позицию в расследовании деятельности РУСАДА, поэтому публичное рассмотрение дела будет выгодно.

«Потому что весь мир увидит, что есть сильная позиция, и будет странно, если арбитры примут решение не в пользу России», — уточнил он.

Пацев также объяснил участие Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) в судебном разбирательстве. По его словам, эти организации заинтересованы в том, чтобы был определён порядок допуска чистых российских спортсменов к крупным турнирам.

«Это нужно для того, чтобы потом не было новых дополнительных споров перед чемпионатами. Поэтому участие МОК и МПК никак не может предвосхищать положительный или отрицательный исход для России», — подчеркнул юрист.