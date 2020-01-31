Умерла многократный призёр ЧМ по стендовой стрельбе Ирина Ларичева

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Многократный призёр чемпионатов мира по стендовой стрельбе и победительница первенств Европы Ирина Ларичева скончалась в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.
Умерла многократный призёр ЧМ по стендовой стрельбе Ирина Ларичева
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт Стрелкового союза России (ССР). Ларичева неоднократно выигрывала чемпионаты СССР и России, а также выступала на Олимпиаде в Пекине-2008.

«Стрелковый Союз России приносит искренние соболезнования родным и близким Ирины Юрьевны. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто её знал», — говорится в заявлении на сайте ССР.

Ранее сообщалось, что глава IWF отстранён на время расследования дела о махинациях с допингом.

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