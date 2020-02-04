Ганус: отказ РУСАДА от публичных слушаний в CAS будет моветоном

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус высказал мнение о вероятных последствиях отказа от проведения публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и РУСАДА.
Ганус: отказ РУСАДА от публичных слушаний в CAS будет моветоном
  • РИА Новости

«За публичные слушания выступает всё международное спортивное и антидопинговое сообщество. В этой связи уход от них будет плохим знаком. Отсутствие транспарентности в этой среде будет считаться моветоном», — приводит слова Гануса ТАСС.

Он отметил, что отказ РУСАДА также станет посылом для мирового сообщества: России есть что скрывать.

«Если у нас нет аргументов и доводов, то это может нанести удар по репутации. В этом отношении есть над чем подумать», — добавил глава РУСАДА.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

3 февраля WADA направило официальный запрос в CAS о желании провести публичное слушание по спору с РУСАДА.

Ранее глава департамента расследований WADA заявил, что не ставил перед собой цели очернить Россию.

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