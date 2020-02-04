Ганус: отказ РУСАДА от публичных слушаний в CAS будет моветоном
- РИА Новости
«За публичные слушания выступает всё международное спортивное и антидопинговое сообщество. В этой связи уход от них будет плохим знаком. Отсутствие транспарентности в этой среде будет считаться моветоном», — приводит слова Гануса ТАСС.
Он отметил, что отказ РУСАДА также станет посылом для мирового сообщества: России есть что скрывать.
«Если у нас нет аргументов и доводов, то это может нанести удар по репутации. В этом отношении есть над чем подумать», — добавил глава РУСАДА.
9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
3 февраля WADA направило официальный запрос в CAS о желании провести публичное слушание по спору с РУСАДА.
Ранее глава департамента расследований WADA заявил, что не ставил перед собой цели очернить Россию.