Глава департамента расследований WADA заявил, что не ставил перед собой цели очернить Россию

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что целью расследования дела о махинациях с базой данных московской лаборатории было выявление правды.

«Мы считаем, что наше расследование было проведено честно и прозрачно. Целью было не очернить Россию, а добиться правды», — приводит слова Юнгера журналист Хайо Зеппельт.

Расследование WADA выявило ряд манипуляций с базой данных московской лаборатории. На основании этих данных агентство приняло решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

Ранее Ганус прокомментировал информацию о выявленных WADA манипуляциях с 145 допинг-пробами.