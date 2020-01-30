Глава департамента расследований WADA заявил, что не ставил перед собой цели очернить Россию

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Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что целью расследования дела о махинациях с базой данных московской лаборатории было выявление правды.
Глава департамента расследований WADA заявил, что не ставил перед собой цели очернить Россию
  • AFP

«Мы считаем, что наше расследование было проведено честно и прозрачно. Целью было не очернить Россию, а добиться правды», — приводит слова Юнгера журналист Хайо Зеппельт.

Расследование WADA выявило ряд манипуляций с базой данных московской лаборатории. На основании этих данных агентство приняло решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

Ранее Ганус прокомментировал информацию о выявленных WADA манипуляциях с 145 допинг-пробами.

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