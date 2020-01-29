Ганус прокомментировал информацию о выявленных WADA манипуляциях со 145 допинг-пробами
- РИА Новости
«Это обыкновенная рабочая ситуация. Процесс по анализу баз данных продолжается и будет длиться ещё достаточно долго. Сейчас рано что-то говорить, нужно дождаться результата работы. Надеюсь, результаты для нас будут не совсем критичными. К сожалению, в ходе расследования вся информация закрыта. Мы сотрудничаем с ними», — приводит слова Гануса Sport24.
9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA. Оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.
Ранее сообщалось, что WADA выявило манипуляции с данными 145 спортсменов из московской лаборатории.