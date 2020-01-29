Ганус прокомментировал информацию о выявленных WADA манипуляциях со 145 допинг-пробами

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило манипуляции с данными 145 российских спортсменов, попавших под подозрение после проверки базы Московской антидопинговой лаборатории.

«Это обыкновенная рабочая ситуация. Процесс по анализу баз данных продолжается и будет длиться ещё достаточно долго. Сейчас рано что-то говорить, нужно дождаться результата работы. Надеюсь, результаты для нас будут не совсем критичными. К сожалению, в ходе расследования вся информация закрыта. Мы сотрудничаем с ними», — приводит слова Гануса Sport24.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA. Оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что WADA выявило манипуляции с данными 145 спортсменов из московской лаборатории.