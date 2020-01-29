WADA выявило манипуляции с данными 145 спортсменов из московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило следы манипуляций с данными 145 из 298 спортсменов, которые попали под подозрение после проверки базы московской антидопинговой лаборатории.
WADA выявило манипуляции с данными 145 спортсменов из московской лаборатории
  • AFP

Об этом заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер, слова которого передаёт ТАСС со ссылкой на немецкую газету FAZ.

Он отметил, что не все удалённые данные удалось восстановить.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA. Оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее Маргарита Пахноцкая высказала мнение, что РУСАДА проиграет дело WADA в CAS.

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