WADA выявило манипуляции с данными 145 спортсменов из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило следы манипуляций с данными 145 из 298 спортсменов, которые попали под подозрение после проверки базы московской антидопинговой лаборатории.

Об этом заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер, слова которого передаёт ТАСС со ссылкой на немецкую газету FAZ.

Он отметил, что не все удалённые данные удалось восстановить.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA. Оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее Маргарита Пахноцкая высказала мнение, что РУСАДА проиграет дело WADA в CAS.