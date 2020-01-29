WADA выявило манипуляции с данными 145 спортсменов из московской лаборатории
- AFP
Об этом заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер, слова которого передаёт ТАСС со ссылкой на немецкую газету FAZ.
Он отметил, что не все удалённые данные удалось восстановить.
9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA. Оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.
Ранее Маргарита Пахноцкая высказала мнение, что РУСАДА проиграет дело WADA в CAS.