Пахноцкая считает, что РУСАДА проиграет дело WADA в CAS

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая высказала мнение, что с высокой вероятностью РУСАДА проиграет дело о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое будет рассматривать Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.

«РУСАДА имеет сейчас статус соответствия кодексу, который будет до тех пор, пока CAS не примет решение. По моему мнению, не может быть оптимистичного прогноза, я думаю, дело будет проиграно», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что австралиец Джеймс Вуд возглавил комитет по соответствию WADA.