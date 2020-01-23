Австралиец Вуд возглавил комитет по соответствию WADA

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Австралиец Джеймс Вуд возглавил комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию, сменив на посту британца Джонатана Тейлора.
Австралиец Вуд возглавил комитет по соответствию WADA
  • AFP

«Во время заседания исполкома были назначены новые руководители комитетов WADA. Полномочия Тейлора истекли, а новым главой комитета по соответствию был назначен австралиец Джеймс Вуд. Он известен тем, что создал в Австралии систему Sports Integrity и много занимался вопросами правосудия», — цитирует ТАСС руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова.

Полномочия Тейлора истекли 31 декабря. Комитет под его руководством вынес рекомендацию отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

Ранее сообщалось, что CAS пока не раскрывает подробности спора между РУСАДА и WADA.

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