CAS пока не раскрывает подробности спора между РУСАДА и WADA

Спортивный арбитражный суд (CAS) пока не намерен раскрывать подробности спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Обращаем ваше внимание на то, что процедура проводится в соответствии с правилами палаты обычного арбитража CAS, которые требуют, чтобы она оставалась конфиденциальной», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы WADA.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее Юрий Ганус заявил, что решение WADA по московской лаборатории не стало неожиданностью для РУСАДА.