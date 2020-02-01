СМИ опубликовали переговоры рабочих при обрушении крыши СКК в Санкт-Петербурге

Погибшего при обрушении кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге рабочего подгоняло начальство.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на переговоры сварщика Матвея Кучерова, который находился на крыше объекта, и его напарника Александра Бардынина, находившегося в строительной люльке.

Согласно переговорам, человек, управляющий телескопическим краном вслепую поднимал люльку на высоту, действуя исключительно по командам рабочих, передававших сведения по рации. Кучерову предстояло обрезать крепления 112. При этом на демонтаж первого крепления у него ушло 18 минут.

Затем с земли начальство предложило рабочим резать ванты с кольца крыши, прикрепившись к люльке. Кучеров засомневался в предложении, но его напарник одобрил подобные действия. Далее сварщик выразил недоумение из-за отсутствия длинной верёвки. После этого было принято решение о перемещении по кольцу без страховки.

В результате Кучеров в момент обрушения не успел добежать до люльки, а концессионер возложил вину на рабочего, заявив, что тот нарушил технику безопасности.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге.