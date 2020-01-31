Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге
  • Reuters

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В связи с гибелью рабочего... председатель СК России поручил руководству Главного СУ СК России по Санкт-Петербургу незамедлительно возбудить уголовное дело», — приводятся её слова на сайте ведомства.

Отмечается, что материалы по указанию Бастрыкина будут переданы следователям центрального аппарата.

Ранее Бастрыкин взял на контроль ход проведения проверки обрушения кровли СКК при демонтаже.

Сообщалось, что при разборе завалов после инцидента спасатели обнаружили тело рабочего.

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