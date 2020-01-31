В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса обрушилась крыша

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В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) обрушилась крыша. Под завалами могут находиться рабочие.
В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса обрушилась крыша
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь (обрушения. — RT) неизвестна. По предварительным данным, под завалами могут находиться рабочие», — заявили в ведомстве.

31 января на заводе в Мценске в результате взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. м. По последним данным, погибли пять человек. Как отметили в Следственном комитете, на заводе произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»).

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