В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) обрушилась крыша. Под завалами могут находиться рабочие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь (обрушения. — RT) неизвестна. По предварительным данным, под завалами могут находиться рабочие», — заявили в ведомстве.

31 января на заводе в Мценске в результате взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. м. По последним данным, погибли пять человек. Как отметили в Следственном комитете, на заводе произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»).