В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса обрушилась крыша
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
«Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь (обрушения. — RT) неизвестна. По предварительным данным, под завалами могут находиться рабочие», — заявили в ведомстве.
31 января на заводе в Мценске в результате взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. м. По последним данным, погибли пять человек. Как отметили в Следственном комитете, на заводе произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»).