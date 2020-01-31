На заводе в Мценске произошёл взрыв

Три человека погибли при взрыве на заводе в Мценске в Орловской области, ещё четверо пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«В 10:00 мск поступило сообщение о взрыве неизвестного происхождения в городе Мценске на небольшом заводе без дальнейшего возгорания. Обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Три человека погибли, четыре пострадали», — цитирует агентство пресс-службу ведомства.

Ранее Следственный комитет начал проверку после взрыва в квартире в одном из домов Владивостока.

По предварительным данным, у мужчины в руках взорвался «самодельный электрический механизм», в результате чего он погиб, а ещё два человека получили ранения.