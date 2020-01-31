Во Владивостоке на месте взрыва найдено тело мужчины

Следственный комитет начал проверку после взрыва в квартире одного из домов Владивостока. По предварительным данным, у мужчины в руках взорвался «самодельный электрический механизм», в результате чего он погиб, а ещё два человека получили ранения.

Как уточнили в ведомстве, взрыв произошёл в квартире дома на 1-й Поселковой улице, там обнаружено тело 27-летнего мужчины со ссадинами лица и тела.

«По предварительным данным, установлено, что погибший пробовал изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым», — отметили в СК.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщили в краевом Минздраве, два человека госпитализированы во Владивостоке после взрыва газа.