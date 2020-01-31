Во Владивостоке на месте взрыва найдено тело мужчины
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- © ГУ МЧС России по Приморскому краю
Как уточнили в ведомстве, взрыв произошёл в квартире дома на 1-й Поселковой улице, там обнаружено тело 27-летнего мужчины со ссадинами лица и тела.
«По предварительным данным, установлено, что погибший пробовал изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым», — отметили в СК.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как ранее сообщили в краевом Минздраве, два человека госпитализированы во Владивостоке после взрыва газа.