Число погибших при взрыве на заводе в Мценске возросло до пяти

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Из-под завалов на заводе в Мценске в Орловской области, где произошёл взрыв, извлекли тело пятого погибшего. Об этом сообщил ТАСС советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.
Число погибших при взрыве на заводе в Мценске возросло до пяти
  • ©ГУ МЧС по Орловской области

«Пять погибших, женщину достали из-под завалов», — сказал он агентству.

Ранее сообщалось о четырёх погибших, ещё трое пострадали. На заводе в результате взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. м.

Возбуждено уголовное дело.

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