Число погибших при взрыве на заводе в Мценске возросло до пяти

Из-под завалов на заводе в Мценске в Орловской области, где произошёл взрыв, извлекли тело пятого погибшего. Об этом сообщил ТАСС советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.

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