СК: в Мценске произошёл хлопок паров лакокрасочных материалов

Короткая ссылка
На заводе в Мценске Орловской области произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, сообщили в Следственном комитете.
СК: в Мценске произошёл хлопок паров лакокрасочных материалов
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ

«Сегодня в городе Мценске Орловской области в ООО «ЗПО» в строящемся производственном помещении произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, в результате чего несколько человек погибли», — говорится в заявлении СК.

Специалисты уточняют число погибших и пострадавших. На месте происшествия работает оперативная группа.

Как сообщили ТАСС в МЧС, аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены.

31 января на заводе в Мценске в результате взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. м. По последним данным, погибли пять человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»).

Фото с места взрыва — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить