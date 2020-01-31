СК: в Мценске произошёл хлопок паров лакокрасочных материалов

На заводе в Мценске Орловской области произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, сообщили в Следственном комитете.

«Сегодня в городе Мценске Орловской области в ООО «ЗПО» в строящемся производственном помещении произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, в результате чего несколько человек погибли», — говорится в заявлении СК.

Специалисты уточняют число погибших и пострадавших. На месте происшествия работает оперативная группа.

Как сообщили ТАСС в МЧС, аварийно-спасательные работы на месте происшествия завершены.

31 января на заводе в Мценске в результате взрыва обрушилась кровля на площади 200 кв. м. По последним данным, погибли пять человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»).

Фото с места взрыва — в материале RT.