Бастрыкин взял на контроль проверку обрушения СКК в Петербурге

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проведения проверки обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге.
Бастрыкин взял на контроль проверку обрушения СКК в Петербурге
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной в Санкт-Петербурге по факту обрушения 31 января 2020 года крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» во время производства строительных и иных работ, в результате которого погиб рабочий», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что в настоящее время на месте ЧП работают следователи, которые опрашивают свидетелей и изымают необходимую документацию.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге при демонтаже СКК обрушилась крыша. При разборе завалов спасатели обнаружили тело рабочего.

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