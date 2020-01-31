Бастрыкин взял на контроль проверку обрушения СКК в Петербурге
- РИА Новости
«Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной в Санкт-Петербурге по факту обрушения 31 января 2020 года крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» во время производства строительных и иных работ, в результате которого погиб рабочий», — говорится в сообщении.
В СК уточнили, что в настоящее время на месте ЧП работают следователи, которые опрашивают свидетелей и изымают необходимую документацию.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге при демонтаже СКК обрушилась крыша. При разборе завалов спасатели обнаружили тело рабочего.