Дебют заливщика льда в НХЛ, президентские амбиции Джеймса и фото с Овечкиным: околоспортивные события минувшей недели

Футболистки сборной США обвинили национальную федерацию в дискриминации по гендерному признаку. Немецкие болельщики помогли задержать расиста, а их сербские коллеги устроили акцию в поддержку православной церкви в Черногории. В Италии массово отменяют матчи из-за коронавируса, а заливщик льда встал в ворота и помог команде «Каролина Харрикейнз» одержать победу в НХЛ. О главных околоспортивных событиях прошедшей недели — в материале RT.

Борьба против дискриминации

На минувшей неделе громко заявили о себе борцы против различного рода неравенства. Так, футболистки сборной США потребовали $66 млн от федерации футбола своей страны за дискриминацию по гендерному признаку. Спортсменки подали в суд на чиновников ещё в марте 2019 года, обвинив работодателя в «узаконенной дискриминации по половому признаку». По их мнению, это влияет на уровень зарплат и качество обеспечения. Необходимые документы переданы в окружной суд Лос-Анджелеса. Громкий процесс должен начаться 5 мая.

А во время матча третьего футбольного дивизиона Германии между «Пройсен Мюнстер» и «Вюрцбургер Киккерс» зрители помогли задержать буйного фаната, оскорблявшего темнокожего игрока по расовому признаку. Хулиган пытался оказать психологическое воздействие на Лероя Квадво, имитируя поведение обезьяны. Это не встретило одобрения у остальных болельщиков. Одни начали скандировать: «Проваливай, нацист». Другие пожаловались в полицию, которая после разбирательства арестовала фаната.

Сербские фанаты вступились за православие

Фанаты белградской «Црвены Звезды» на минувшей неделе выступили против принятого в Черногории закона о свободе вероисповедания. Этот нормативно-правовой акт предусматривает переход в государственную собственность всех религиозных объектов, которыми страна владела до 1 декабря 1918 года, когда вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев. Считается, что закон направлен против Сербской православной церкви, поскольку ущемляет её права на черногорской территории.

На игре чемпионата Сербии по футболу между «Црвеной Звездой» и «Войводиной» болельщики устроили масштабный перформанс. Целью являлась поддержка православных Черногории, которые в течение двух месяцев проводят протесты против решения властей.

Так, в начале второго тайма на стадионе «Райко Митич» включили песню монастырского хора «Не отдадим святыни». Одновременно на трибуне фанатской группировки «Делие Север» были развернуты сербские флаги. По призыву заводящего почитатели «Звезды» взяли в руки разноцветные листки. Получилась внушительная картина с православным крестом и силуэтом монастыря Острог в Черногории. Свою акцию фаны «звездашей» сопроводили продолжительным скандированием лозунга «Не отдадим святыни!».

В Италии отменяют матчи из-за коронавируса

В Италии массово отменяют матчи Серии А из-за вспышки коронавируса. Особенно серьёзная обстановка сложилась на севере страны. Всем прибывающим из-за рубежа в обязательном порядке измеряют температуру прямо в аэропортах. Однако предпринятые меры не спасают ситуацию. В Италии зафиксированы первые случаи смерти от коронавируса. Досрочно завершён Венецианский карнавал. Люди скупают в аптеках медицинские маски, респираторы и градусники. Школы, высшие учебные заведения в ряде регионов и детские сады закрыты на неопределённый срок.

A integrazione della precedente comunicazione, il Presidente della Lega Serie A, a seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri, dispone il rinvio della gara #TorinoParma. #SerieATIM — Lega Serie A (@SerieA) February 23, 2020

Если в южных и центральных регионах страны в этот уикенд всё же провели матчи 25-го тура футбольного чемпионата, то в северных областях игры не состоялись. Так, в эпицентре вспышки коронавируса в Италии — в Ломбардии были отменены встречи «Аталанта» — «Сассуоло» в Бергамо и «Интер» — «Сампдория» в Милане. В области Пьемонт не прозвучал стартовый свисток в игре «Торино» и «Пармы» в Турине. В области Венето отложен матч «Вероны» и «Кальяри».

Во вторник, 25 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов должны сразиться «Наполи» и «Барселона». Этому противостоянию, похоже, ничего не угрожает. До юга Италии смертельный вирус пока не добрался. Хотя премьер-министр Джузеппе Конте не исключил отмены всех матчей на территории страны.

Племянница футболиста умерла на трибуне

Во время матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» в Мюнхене скончалась племянница игрока «Падерборна» Стрели Мамбы. 14-месячной девочке стало плохо прямо на трибуне. Ребёнок потерял сознание, спасти его медикам не удалось. Причина случившегося пока неизвестна. Сам Мамба вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг умер в возрасте 87 лет. Футболист больше всего известен как один из выживших в авиакатастрофе 6 февраля 1958 года. В тот день самолёт с игроками и тренерами МЮ и журналистами разбился после взлёта в аэропорту Мюнхена. Жертвами крушения стали 23 человека из 44 находившихся на борту. Грегг не только уцелел, но и помогал спасать раненых. На чемпионате мира 1958 года он вместе со своей сборной пробился в четвертьфинал и был признан лучшим голкипером турнира.

Йоп рассказал о жизни после пересадки печени

Польскому защитнику Мариушу Йопу пришлось бороться с серьёзным заболеванием. В период выступлений за «Москву» он запомнился брутальной внешностью и неуступчивостью в единоборствах. Недавно широкой публике стало известно, что после отъезда из России у спортсмена возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Йоп пережил пересадку печени.

По его словам, после операции существовал риск летального исхода. Однако тренированный организм выдержал все испытания. Сейчас Йоп работает тренером в системе краковской «Вислы». Он нормально питается, имеет возможность тренироваться и надеется, что самый сложный момент в его жизни остался позади. Каждые полгода Йоп проходит комплексное медобследование. Периодически он вспоминает российский этап своей карьеры и грустит из-за поражения от «Локомотива» в финале Кубка России в 2007 году. По мнению поляка, «Москва» в начале века могла решать самые сложные задачи.

Джеймс собрался баллотироваться в президенты

Американский баскетболист Леброн Джеймс собирается побороться за кресло президента США. Как сообщили американские СМИ, один из лучших игроков в истории НБА всерьёз настроен выдвинуть свою кандидатуру на голосование. Речь, правда, вряд ли идёт о ближайших выборах. Сейчас в разгаре праймериз Демократической партии, по итогам которых определится соперник Дональда Трампа на выборах в ноябре текущего года. При этом не исключено, что Джеймс будет баллотироваться в 2024 году.

По словам сославшегося на надёжный источник в окружении баскетболиста журналиста Скипа Бэйлесса, участие в президентской кампании — «будущий план, а не конкретная цель» форварда «Лос-Анджелес Лейкерс». Пока даже неизвестно, к республиканцам или демократам намеревается примкнуть Джеймс.

Согласно Конституции США, на должность президента имеют право претендовать граждане этой страны по рождению не моложе 35 лет и прожившие на американской территории не менее 14 лет. Всем этим критериям выступающий в НБА с 2003-го уроженец штата Огайо соответствует.

Заливщик льда встал в ворота «Каролины»

Спорт хорош тем, что иногда свою минуту славы получают совсем неожиданные персонажи. Именно это произошло с водителем машины для заливки льда Дэвидом Эйрсом. По ходу матча с «Торонто Мэйпл Лифс» наставник команды «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор оказался в критической ситуации. Один за другим по причине травм из строя выбыли голкипер Джеймс Раймер и его сменщик Петр Мразек. Других вратарей в расположении «Каролины» не оказалось, поэтому тренерскому штабу пришлось вынужденно прибегнуть к помощи 42-летнего Эйрса.

Он никогда не играл в профессиональных хоккейных лигах, но, как выяснилось, умеет не только заливать лёд. Эйрс смело облачился во вратарскую амуницию и отправился на «последний рубеж». За 28 минут водитель отразил восемь бросков и пропустил две шайбы. Его признали первой звездой матча и чествовали в раздевалке. «Ураганы» выиграли со счётом 6:3. Впервые в истории НХЛ победу одержал так называемый вратарь для чрезвычайных ситуаций.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

19-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников назвал новоявленного голкипера своим братом. А губернатор Северной Каролины Рой Купер пообещал сделать Эйрса почётным гражданином штата. За свой спортивный подвиг он получил гонорар в размере $500 и свитер «Харрикейнз» на память.

Овечкин сфотографировался с пожарными, ветераны хоккея получили квартиры

Другой герой ушедшей недели Александр Овечкин, преодолевший рубеж в 700 заброшенных шайб в НХЛ, давно привык к просьбам о совместном снимке. На этот раз капитан «Вашингтон Кэпиталз» сфотографировался с членами пожарной бригады. Они прибыли на вызов к соседу российского спортсмена и не слишком огорчились, когда узнали, что тревога оказалась ложной.

Yesterday after a false alarm next door, this really GR8 neighbor checked in with E442, Wolftrap, to make sure all was well. @ovi8#ALLCAPS#Capitals@Capitalspic.twitter.com/rDdE5BKrkc — Fairfax Fire/Rescue (@ffxfirerescue) February 21, 2020

На фото одному из них даже удалось приобнять легенду спорта. В Twitter-аккаунте службы автор поста отметил страничку Овечкина. На неё уже подписано 2,6 млн аккаунтов, но, вероятно, теперь появятся новые.

Не менее удачной, чем у вашингтонского снайпера, получилась прошедшая неделя у именитых ветеранов отечественного хоккея. По распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Валерий Каменский, Александр Якушев, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов получили квартиры в одном из элитных жилых комплексов в центре Ташкента. Такой подарок был сделан легендам за «поддержку развития хоккея в республике».