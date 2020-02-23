«Каролина» обыграла «Торонто» в НХЛ с 42-летним вратарём-любителем в составе

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Каролина» обыграла «Торонто» в НХЛ с 42-летним вратарём-любителем в составе
  • Reuters

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Уоррен Фёгеле, а также по разу отличились Лукас Валльмарк, Нино Нидеррайтер, Мартин Нечас и Теуво Терявяйнен. Российский форвард команды Андрей Свечников отметился результативной передачей. У хозяев шайбы забросили Александр Керфут, Джон Таварес и Пьер Энгвалль. 

По ходу игры голкиперы «Каролины» Петр Мразек и Джеймс Раймер получили травмы, из-за чего место в воротах занял 42-летний водитель лёдозаливочной машины «Замбони» Дэвид Эйрс. Ему удалось совершить семь сейвов.

Ранее сообщалось, что передача Ильи Ковальчука помогла «Монреаль Канадиенс» победить «Оттава Сенаторз» в НХЛ.

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