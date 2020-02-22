Овечкин сфотографировался с пожарными около своего дома

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сфотографировался с группой пожарных, которые прибыли на вызов к его соседу.
Овечкин сфотографировался с пожарными около своего дома
  • @ffxfirerescue
  • Twitter

Как сообщили сотрудники пожарной службы в своём Twitter, вызов оказался ложным. Однако они не отказали себе в удовольствии сделать памятный снимок с одной из главных звёзд НХЛ.

Ранее сообщалось, что Радулов заработал показатель «-3», Худобин отразил девять бросков в провальном матче «Далласа».

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