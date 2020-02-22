Овечкин сфотографировался с пожарными около своего дома

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сфотографировался с группой пожарных, которые прибыли на вызов к его соседу.

Как сообщили сотрудники пожарной службы в своём Twitter, вызов оказался ложным. Однако они не отказали себе в удовольствии сделать памятный снимок с одной из главных звёзд НХЛ.

Yesterday after a false alarm next door, this really GR8 neighbor checked in with E442, Wolftrap, to make sure all was well. @ovi8#ALLCAPS#Capitals@Capitalspic.twitter.com/rDdE5BKrkc — Fairfax Fire/Rescue (@ffxfirerescue) February 21, 2020

Ранее сообщалось, что Радулов заработал показатель «-3», Худобин отразил девять бросков в провальном матче «Далласа».