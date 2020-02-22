Радулов заработал показатель «-3», Худобин отразил 9 бросков в провальном матче «Далласа»

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Россиянин Александр Радулов неудачно провёл домашнюю игру «Даллас Старз» с «Сент-Луис Блюз» (1:5).

За 17,5 минуты на льду нападающий заработал коэффициент полезности «-3». Его соотечественник вратарь Антон Худобин вышел на площадку во втором периоде и совершил девять сейвов, пропустив одну шайбу. В составе победителей не сумел набрать баллы за результативность форвард Иван Барбашёв.

В другом матче игрового дня НХЛ хет-трик Джареда Сперджена принёс «Миннесота Уайлд» победу над «Эдмонтон Ойлерз» в гостях (5:3).

Ранее сообщалось, что Панарин набрал два очка в игре с «Каролиной» и помог «Рейнджерс» повторить клубный рекорд.

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