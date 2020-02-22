21 сейв Варламова принёс «Айлендерс» победу над «Детройтом»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов оформил 21 сейв и помог своей команде одержать победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

Хет-трик оформил Джордан Эберле, ещё одну шайбу Лео Комаров забросил в пустые ворота. У гостей отличился Тайлер Бертуцци. Ранее сообщалось, что Панарин набрал два очка в игре с «Каролиной» и помог «Рейнджерс» повторить клубный рекорд.