21 сейв Варламова принёс «Айлендерс» победу над «Детройтом»

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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов оформил 21 сейв и помог своей команде одержать победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

Хет-трик оформил Джордан Эберле, ещё одну шайбу Лео Комаров забросил в пустые ворота. У гостей отличился Тайлер Бертуцци.

Ранее сообщалось, что Панарин набрал два очка в игре с «Каролиной» и помог «Рейнджерс» повторить клубный рекорд.

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