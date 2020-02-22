Панарин набрал два очка в игре с «Каролиной» и помог «Рейнджерс» повторить клубный рекорд

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Россиянин Артемий Панарин забросил шайбу и записал себе в актив голевую передачу в победном гостевом матче «Нью-Йорк Рейнджерс» с «Каролина Харрикейнз» (5:2).

Нападающий довёл число своих очков в регулярном чемпионате НХЛ до 81 (31 + 50) и вышел на шестое место по суммарному количеству результативных действий за «рейнджеров» в дебютном сезоне. Лидером по данному показателю является канадец Марк Мессье (107).

Одновременно подопечные Дэвида Куинна продлили победную серию на выезде до семи матчей. Это их третья подобная серия в истории.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 27 бросков из 29. Форвард «Каролины» Андрей Свечников оформил один ассист.

Василевский прервал 21-матчевую серию без поражений в основное время в НХЛ.

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