Панарин набрал два очка в игре с «Каролиной» и помог «Рейнджерс» повторить клубный рекорд
Нападающий довёл число своих очков в регулярном чемпионате НХЛ до 81 (31 + 50) и вышел на шестое место по суммарному количеству результативных действий за «рейнджеров» в дебютном сезоне. Лидером по данному показателю является канадец Марк Мессье (107).
Одновременно подопечные Дэвида Куинна продлили победную серию на выезде до семи матчей. Это их третья подобная серия в истории.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 27 бросков из 29. Форвард «Каролины» Андрей Свечников оформил один ассист.
Василевский прервал 21-матчевую серию без поражений в основное время в НХЛ.