Ван дер Ваарт считает, что сборной России повезло выйти в полуфинал Евро-2008

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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль Ван дер Ваарт вспомнил матч против команды России (1:3) в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу — 2008.
Ван дер Ваарт считает, что сборной России повезло выйти в полуфинал Евро-2008
  • © Martin Hoffmann, via www.imago-i/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Этот матч нас очень разочаровал. Русские были очень хороши. Иногда требуется немного удачи, чтобы выйти в следующий раунд. Помню ту ночь: было около 40 градусов, мы отыгрались в самом конце матча, начался овертайм. Но сборная России была как молния. Они были лучше готовы и победили. В её составе играл Аршавин, тогда он был на поле главным. Он сыграл как Месси. Был очень быстр, плюс ко всему у него ещё остались силы на дополнительное время. Мы были одной из лучших команд в мире на то время. А России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший для вас», — заявил Ван дер Ваарт «Чемпионату».

Сборная России обыграла команду Нидерландов в 1/4 финала чемпионата Европы — 2008 и вышла в полуфинал. Этот результат является лучшим достижением в истории сборной России по футболу.

Ранее экс-футболист Торбинский заявил, что не хочет возвращаться в Россию из США.

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